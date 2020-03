Domenica pomeriggio supermercati chiusi

Dovranno chiudere alle 15 i supermercati in Liguria alla domenica e nei giorni festivi per l'emergenza coronavirus. E' la misura annunciata dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, frutto di un protocollo d'intesa con la grande distribuzione.

Nelle prossime ore il documento sarà sottoscritto da Regione Liguria, Confcommercio e i rappresentanti della grande distribuzione per regolamentare, a fronte dell'emergenza Covid-19, gli orari di chiusura degli esercizi commerciali nelle domeniche e nelle giornate festive. "Abbiamo raccolto l'appello di Cisl e Uil e, di comune accordo con le sigle rappresentative della grande distribuzione territoriale, abbiamo concordato, nei tavoli di lavoro convocati, la chiusura dei punti vendita alle 15", commenta Benveduti.