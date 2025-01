I carabinieri di Viterbo smantellano rete di spaccio

Quattro misure cautelari emesse nei confronti di due cittadini stranieri e delle loro relative compagne, e una emessa nei confronti di un cittadino albanese già detenuto nel carcere di Velletri. Queste è il bilancio della fase conclusiva dell'operazione Athena2023 condotta dai carabinieri di Viterbo su disposizione della Procura, mirata a stroncare una fitta rete di approvvigionamento di droga per i pusher del capoluogo.

Nel corso di due anni l'attività investigativa condotta dai militari ha portato allo smantellamento di una filiera di rifornimento degli stupefacenti, perlopiù cocaina, che proveniva dal nord Italia per andare sul mercato della Tuscia. "La nostra indagine si è divisa su due livelli - ha spiegato il comandante del nucleo operativo dei carabinieri Angelo Fazzi -. Un livello intermedio, in cui abbiamo individuato quali erano le persone coinvolte nel canale di approvvigionamento della droga, e un livello base mirato all'individuazione dei pusher che distribuivano la droga arrivata in zona".

Durante l'intera operazione biennale 22 persone sono finite in manette, 10 sono state denunciate a piede libero e 6 segnalate alla prefettura come assuntori. Gli stupefacenti sequestrati ammontano a 2 chilogrammi di cocaina, 440 grammi di marijuana, 70 grammi hashish, oltre a diverse dosi di chetamina e anfetamina.



