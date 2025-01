Firmato l'accordo per sede Rome Technopole a Pietralata

È stata firmato questa mattina l'accordo tra la Fondazione Rome Technopole e Roma Capitale con cui il Comune concede il diritto di superficie sull'area di Pietralata per la sede di Rome Technopole. "È una gioia grandissima firmare questa convenzione, che è un salto di qualità, un lavoro che è in corso da tempo, ma che in qualche modo adesso concretizza un passaggio: la concessione del diritto di superficie del terreno dove sorgerà Rome Technopole e che quindi consente di avviare i lavori che dovranno essere realizzati in tempi da record, ma siamo sicuri che riusciremo a farli", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla firma dell'accordo che si è svolta nella Sala Senato del Palazzo del Rettorato all'Università Sapienza di Roma.

Per la rettrice dell'ateneo e presidente della Fondazione Rome Technopole, Antonella Polimeni, la convenzione "darà una sede fisica a questo ecosistema che sta già lavorando per le attività di Pnrr, in cui le parole chiave di attività, che vanno dalla formazione alla ricerca applicata, al trasferimento tecnologico, sono sulla transizione digitale, quella ecologica, sul biopharma e salute". "Sicuramente un cluster - ha aggiunto - che rende possibile il dialogo tra realtà che, seppur con collaborazione sporadica, non hanno mai lavorato insieme, un grande volano di sviluppo per la nostra città, per la nostra regione e per il futuro dei nostri giovani".

"Oggi è una data memorabile, è un nuovo inizio molto concreto. Per noi le tappe sono due: la prima parte, Pnrr, che parte oggi con la collaborazione straordinaria del comune di Roma Capitale e la seconda che si aggancerà quanto prima. Nel giro di qualche settimana, questo è il nostro obiettivo, firmeremo anche la convenzione che destinerà una dotazione finanziaria importante per il secondo lotto", ha aggiunto poi la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.



