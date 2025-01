Sindaca di Viterbo presenta programma iniziative per il Giubileo

"L'occasione del Giubileo è assolutamente un momento di riflessione individuale e collettiva sui valori della società ma è anche un momento e una grossa opportunità di sviluppo turistico, di sviluppo economico, di indotto sul territorio e quindi di crescita anche di opportunità per le nostre imprese e di promozione della nostra città". Lo ha detto la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, questa mattina nella sala Regia del Comune, presentando il programma di 'Viterbo Antiqua Terra Pontificia' una serie di eventi ideati dall'amministrazione in occasione dell'anno giubilare. Al tavolo dei relatori, anche la consigliera con delega alle vie Francigene Alessandra Croci e Tiziana Lagrimino responsabile della società ST sinergie, responsabile della struttura organizzativa e divulgativa del programma di iniziative.

"Il ricco programma di iniziative prevede appuntamenti, convegni, manifestazioni, eventi che - ha aggiunto - sono in buona e grandissima parte merito della consigliera delegata Alessandra Croci a cui va il mio ringraziamento, perché su questo sta veramente svolgendo un lavoro puntuale e minuzioso di attenzione ad ogni singolo aspetto".



