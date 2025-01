Cecilia Sala è libera, rientrata a Roma nel pomeriggio

Cecilia Sala è libera. L'annuncio di Palazzo Chigi dopo 20

giorni dall'arresto a Teheran. La giornalista di Chora Media e

del Foglio è stata rilasciata dalle autorità iraniane che

l'hanno trattenuta dal 19 dicembre nel carcere dei dissidenti di

Ervin con l'accusa di aver violato le leggi islamiche. Il volo di Stato con a bordo Cecilia Sala è atterrato nel pomeriggio

all'aeroporto di Ciampino. Il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli è andato a Teheran per riportarla in Italia.

È stata la presidente del Consiglio Meloni

a dare la notizia del rilascio alla famiglia di Sala. 'Sono

orgoglioso di Cecilia', ha detto in lacrime all'ANSA il papà,

che ha ringraziato il governo per il 'lavoro eccezionale' che ha

portato alla liberazione. 'Abbiamo sempre protetto i diritti dei

reporter stranieri', la dichiarazione del ministero della

Cultura di Teheran.

Sorridente, con gli occhiali appesi al colletto di una maglia scura, mentre saluta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: è la prima immagine di Cecilia Sala dopo il suo rientro dall'Iran, pubblicata dai profili social de Il Post, dove lavora il compagno della giornalista, Daniele Raineri, poco dopo l'atterraggio dell'aereo a Ciampino. Sullo sfondo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"È stata una gioia abbracciare Cecilia: il mio grazie va al governo, alla diplomazia e a tutti quanti si sono adoperati con successo per la sua liberazione. Le ho detto che la aspettiamo in Campidoglio", ha affermato Gualtieri dopo aver accolto all'aeroporto di Ciampino Cecilia Sala di ritorno dall'Iran.



