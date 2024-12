Madre coraggio denuncia il figlio e lo fa arrestare

I carabinieri di Boville Ernica hanno arrestato un 35enne del posto con l'accusa di avere aggredito, picchiato e minacciato di morte i genitori e le sorelle, per costringerli a dargli i soldi con cui comprarsi dosi di droga.

È stata la madre, esasperata, ad andare in caserma per denunciare il figlio: i carabinieri hanno raccolto subito gli elementi sui quali si basavano le accuse e li hanno trasmessi alla Procura della Repubblica di Frosinone con una dettagliata informativa dei fatti.

Il Giudice delle Indagini preliminari ha emesso un provvedimento di carcerazione ed il 35enne ora è recluso presso la Casa Circondariale di Frosinone.



