Natale: Gualtieri inaugura presepe a Piazza di Spagna

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato questa mattina in Piazza di Spagna lo storico presepe pinelliano che ogni Natale torna ai piedi di Trinità dei Monti. "Una bellissima consuetudine - ha affermato la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi - in questo Natale con tanti cantieri aperti e tanta soddisfazione. Stiamo lavorando per darvi una città più bella" ha detto rivolta al coro di 200 ragazzi dei licei Albertelli, Cavour, Mamiani, Morgagni, Tasso, Righi, Visconti presente all'inaugurazione.

"Il presepe - ha spiegato poi il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce - Comprende 33 personaggi della romanità, col paesaggio tipico della Roma dell'800". "È una gioia scoprire questo presepe pinelliano - ha detto il sindaco Gualtieri - Questo presepe attualizzava il suo periodo e oggi trasmette il messaggio di Gesù che nasce povero in mezzo alla vita reale di tutti i giorni, un gesto d'amore verso le persone e il lavoro. Un messaggio potente sia dal punto di vista religioso ma che parla a tutti, è universale, per un Natale caldo che ci faccia sentire parte della comunità".



