Giubileo: Rocca, 'Tevere torna decoroso e fruibile'

"Restituire la bellezza ai nostri cittadini. Riconsegnare un Tevere decoroso e fruibile. Questo l'obiettivo dei lavori di ripristino delle infrastrutture idrauliche a protezione dell'Isola Tiberina, concluse in anticipo dalla Regione Lazio. Ma non finisce qui. Investiremo, infatti, 41 milioni di euro sul Tevere: perché non esiste Roma senza il suo fiume". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

"Abbiamo restituito a Roma la sua 'barca di pietra' - aggiunge l'assessora ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi - grazie a un lavoro all'avanguardia e lungimirante, necessario per la sicurezza di un magnifico angolo storico della città. Le opere realizzate in anticipo rispetto i tempi previsti, valorizzano le suggestive prospettive urbane che richiamano turisti da tutto il mondo, soprattutto in occasione del Giubileo. Ringrazio tutti i tecnici regionali che, con un lavoro costante e grande professionalità, hanno permesso la consegna anticipata dei lavori. La Regione Lazio, con le tante opere programmate e realizzate, è protagonista di questo Giubileo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA