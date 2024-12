Damiano David, da settembre 2025 parte il tour mondiale

Parte a settembre 2025 il primo tour mondiale di Damiano David, oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Due gli appuntamenti previsti in Italia: il 7 ottobre all'Unipol Forum di Milano e l'11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Il tour (prodotto da Vivo Concerti) partirà l'11 settembre da Varsavia, per poi toccare diverse città europee e proseguire poi in Australia e in Giappone. Dal 7 novembre poi Damiano sarà protagonista di 4 live in Sud America e il gran finale spetta alle 11 date in Nord America, dove concluderà il tour il 16 dicembre al The Fillmore di Washington DC.

L'annuncio del tour segue l'uscita di Born With A Broken Heart, secondo brano e primo singolo del nuovo progetto solista del cantante dei Maneskin. Il brano è un uptempo, travolgente e carico di energia, caratterizzato da un'atmosfera teatrale che lo rende perfetto per la dimensione live. Born With A Broken Heart arriva dopo Silverlines, prodotto da Labrinth: due brani completamente diversi l'uno dall'altro che riescono a mostrare al meglio la versatilità di Damiano.

L'artista ha già dato al pubblico un assaggio dei suoi prossimi concerti con il debutto tv al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, in cui ha eseguito live Silverlines e Born With A Broken Heart, all'esibizione di Silverlines a Che tempo che fa e ad un esclusivo showcase che David ha tenuto al le Poisson Rouge di New York, dove ha presentato in anteprima live anche tre nuovi brani inediti tra quelli che andranno a comporre il suo primo disco solista.



