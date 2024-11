Ciclismo: La festa del Csi, premiati i suoi campioni

In un clima di festa e condivisione, il Forum Sport Center di Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione della stagione 2024 di ciclismo del Centro Sportivo Italiano. Un evento molto atteso da atleti e dirigenti del Csi Lazio che hanno potuto celebrare i successi dell'anno appena concluso e guardare al futuro con la presentazione del calendario provvisorio delle gare del 2025.

Protagonisti della cerimonia sono stati gli atleti, ai quali è stato riconosciuto il valore del loro impegno e della loro passione. Ai campioni regionali delle discipline XCO, XCP e XC2024 è stata consegnata una maglia personalizzata, un segno di distinzione e di orgoglio che riporta il nome dell'atleta, la categoria e la disciplina in cui hanno gareggiato ed ottenuto il titolo Csi, ente ove il ciclismo è in grande crescita.

A inaugurare la cerimonia è stato Daniele Rosini, presidente del Csi Lazio, che ha evidenziato l'importanza del ciclismo all'interno del Centro Sportivo Italiano, definendolo "una delle attività più belle e in espansione nel Csi". Rosini ha poi sottolineato con orgoglio che il ciclismo viene praticato in tutti i comitati territoriali del Lazio, dando risalto alle discipline premiate - XCO, XCP e XC2024 - e al valore dei campioni regionali che hanno ricevuto i riconoscimenti per le loro prestazioni eccezionali e per l'impegno costante durante tutta la stagione.



