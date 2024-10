Controlli cc alla periferia est di Roma, 4 arresti

Accertamenti su 96 veicoli, 196 persone identificate e 4 arresti. E' il bilancio dell'operazione dei carabinieri della Compagnia di Frascati, con l'ausilio dei colleghi dell'8° Reggimento Lazio e quelli del Nas di Roma, nei quartieri Tor Bella Monaca e Tor Vergata e nelle borgate Finocchio e Borghesiana.

Transitando in via Casilina, zona Borghesiana, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno sorpreso due nomadi, un 41enne e una 33enne, entrambi con precedenti, che, dopo aver infranto il finestrino di un'auto in sosta, asportavano un I-Phone e tentavano di allontanarsi a bordo della loro auto, ma sono stati fermati dopo un breve inseguimento. La refurtiva è stata recuperata mentre la coppia è stata arrestata per furto aggravato. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 31enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, fermato per un controllo in via dell'Archeologia e trovato in possesso di 29 dosi di cocaina.

I Carabinieri della Stazione di Colonna, invece, hanno arrestato un 29enne romeno in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura alternativa della detenzione domiciliare, emessa in data 9 ottobre 2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovendo espiare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per violazione normativa stupefacenti.

Unitamente a personale del NAS di Roma, i Carabinieri di Frascati hanno poi effettuato controlli mirati presso diverse attività commerciali della zona, sanzionando, per complessivi 3.000 euro, il titolare di una frutteria in via di Vermicino per violazioni della normativa inerente alla sicurezza alimentare, per carenze strutturali e igienico-sanitarie.

Nel corso dei numerosi posti controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno sanzionato tre conducenti di veicoli, per complessivi 1.100 euro circa, per violazioni al Codice della Strada.



