Daniele Silvestri sarà docente in 'canzone d'autore'

Daniele Silvestri sarà docente per la sezione 'Canzone d'autore' nel Laboratorio di alta Formazione Artistica della Regione Lazio presso l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, a Roma, un nuovo percorso dedicato a cantautori, interpreti, autori e produttori.

L'artista, che quest'anno ha festeggiato i 30 anni di una carriera ricca di riconoscimenti, farà parte del corpo docente del laboratorio 2025/26 che si articola in "Canzone", "Teatro" e "Multimediale".

Nel corso, che sarà gratuito con ammissione tramite bando, Silvestri affiancherà 35 ragazzi dai 16 ai 29 anni, che potranno così sperimentare ed affinare le proprie attitudini attraverso il confronto e lo studio.

Officina Pasolini, diretta da Tosca, è diventata negli anni anche un importante centro culturale del panorama artistico nazionale proponendo un'offerta ricca e diversificata: spettacoli, concerti, incontri e proiezioni di film aperti gratuitamente al pubblico e in sinergia con il laboratorio creativo residente.



