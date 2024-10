Sciopero dei trasporti, a Roma chiuse le metropolitane

Ultime corse alle 8,30 e poi chiusura per le metro A e B/B1 mentre la Termini-Centocelle prosegue il servizio. E' la situazione dei trasporti di Roma resa nota da Atac alla luce dello sciopero di oggi. Sono possibili, fa sapere Atac, anche riduzioni del servizio di superficie mentre la metro C è chiusa sino alle 5.30 di lunedì per lavori connessi al prolungamento al Colosseo.

Si concretizza il rischio disagi per chi usa i mezzi pubblici per uno sciopero nazionale di 24 ore, proclamato da una sigla sindacale autonoma. A Milano, però, il sindacato l'ha revocato dopo aver ricevuto il provvedimento di precettazione del Prefetto per motivi di ordine pubblico, legati alla manifestazione pro-Palestina e alla partita serale Inter-Torino per il quale è prevista "la presenza di circa 65.000 tifosi".

L'agitazione di tutti gli autoferrotranvieri è stata indetta dal sindacato Orsa Tpl per rivendicare "diritti, sicurezza e un salario adeguato". E durerà con astensione dal lavoro dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Mentre lo stesso servizio sarà regolare nelle fasce di garanzia: dall'inizio diurno e fino alle 8.30 e quindi dalle 17 fino alle 20.30.

"I carichi di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori del trasporto pubblico locale aumentano e diventano sempre più gravose le responsabilità civili e penali; le aggressioni continue e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sempre più precaria mentre i salari sono stati impoveriti dai precedenti rinnovi contrattuali che non hanno portato reali incrementi economici", denuncia Orsa Tpl, chiedendo al governo e alle associazioni datoriale di "dare delle risposte".

Per quanto riguarda le grandi città, a Roma lo sciopero interesserà l'intera rete Atac, quindi bus, metro, filobus, e le linee gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. A Napoli e provincia ci sarà anche una protesta di 4 ore dei lavoratori Eav, dalle 19.40 alle ore 23.40, che potrebbe comportare interruzioni del servizio sulla Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

In alcune città, come Rimini, si fermeranno dalle 9 alle 13 anche i lavoratori aderenti alle sigle Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal, Usb e Filt Cgil.

