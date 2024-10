Francobolli di Lsd e pasticche, arrestati due ragazzi a Roma

Nuova operazione dei carabinieri della stazione Quirinale, d'intesa con la Procura, per il contrasto del traffico di droga tra i giovani nel centro di Roma. Dopo l'arresto di un 24enne gambiano trovato in possesso di 19 pasticche di ecstasy 'Blue Punisher', sono finiti in manette un ragazzo e una ragazza, entrambi 23enni romani, trovati in possesso di droghe sintetiche e accusati di detenzione e spaccio.

L'attività nasce qualche sera fa, quando una pattuglia di carabinieri ha notato la ragazza che aveva da poco acquistato alcune dosi di stupefacenti dal ragazzo che si trovava a bordo di un'utilitaria in via Antonio Pacinotti. Perquisita è stata trovata in possesso di diverse droghe sintetiche, tra cui ketamina, Mdma e francobolli di Lsd.

I carabinieri hanno poi perquisito le abitazioni di entrambi, dove sono stati scoperti altri quantitativi di sostanze stupefacenti. Accertato che i due comunicavano con gli acquirenti attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram.

Il Tribunale ha convalidato l'arresto e disposto per loro l'obbligo di presentarsi in caserma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA