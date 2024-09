Lazio: opposizioni, stallo inaccettabile in Consiglio

"Insieme a tutte le opposizioni domani mattina alle 11.00 protesteremo anche nella sala antistante l'Aula per stigmatizzare plasticamente lo stallo inaccettabile dei lavori causato dalla crisi di maggioranza in atto. Da due mesi chiediamo agibilità e responsabilità e che si torni finalmente a occuparsi dei problemi veri di tutti i cittadini e non di poltrone e strapuntini. Siamo quasi a ottobre e non è stata nemmeno più convocata la Capigruppo per riprendere i lavori dell'Aula.

Una situazione ormai grottesca alla quale è ora di mettere fine.

Il Presidente del Consiglio Aurigemma convochi subito la Capigruppo per fare chiarezza se ci sono le condizioni per tornare in Aula o no". Così in una nota congiunta i capigruppo dell`opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D`Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista).



