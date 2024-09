Eretiche e "Visionarie", torna il festival delle artiste

Torna Visionarie, la rassegna dedicata dal 2019 al ruolo della donna nel cinema, nella tv e nella letteratura e che per la sua quarta edizione avrà come titolo "Eretiche".

Sarà una dedica a tutte le Donne che osano, alle Mistiche, Audaci, Profetiche, Streghe, Ribelli, Combattenti, Resistenti, Guerriere e Disordinarie.

Come le sue - e i suoi - ospiti: le scrittrici Dacia Maraini e Lidia Ravera, le attrici Laura Morante, Sonia Bergamasco e Carolina Rosi, la regista e autrice Roberta Torre, le giornaliste Ida Dominijanni e Flavia Fratello, e ancora i registi Pappi Corsicato e Daniele Luchetti, Leonardo di Costanzo.

La nuova edizione di deata e diretta da Giuliana Aliberti, si terrà a Roma a Palazzo Merulana il prossimo 4 e 5 ottobre, organizzata in sinergia con CoopCulture.

Saranno due giorni di incontri e dibattiti, tra pubblico e professionisti del mondo del cinema e dell'audiovisivo: Visionarie è anche un momento di riflessione su temi del #MeToo e Gender Gap, per le pari opportunità ancora da raggiungere anche nello scintillante mondo dell'audiovisivo, in compagnia delle "maestre ribelli", pensatrici, scrittrici, registe, intellettuali, che per prime hanno trovato le parole per mostrare, rivelare, svelare, indicare la strada alle generazioni più giovani.

Visionarie presenterà poi, come ogni anno, il Premio Millennial Visionaria - Premio alla visione, al coraggio, alla passione, che premierà la regista millennial visionaria. Il premio sarà consegnato a Margherita Vicario, regista di Gloria!, il 24 ottobre alle ore 18 all'interno della Festa del Cinema di Roma.

Nel comitato d'onore di Visionarie spiccano grandi personalità: Jane Campion, una delle registe cinematografiche neozelandesi più note a livello internazionale, Luciana Castellina, giornalista e politica, presidente onoraria dell'Arci dal 2014, la regista Liliana Cavani, Dacia Maraini scrittrice, poetessa, drammaturga e sceneggiatrice, Shirin Neshat artista iraniana. Del comitato scientifico fanno parte: Giuliana Aliberti ideatrice e promotrice di Visionarie, la regista Anna Negri, Chiara Sbarigia presidente di Cinecittà e di Apa (associazione produttori audiovisivi), Fabia Bettini direttrice di Alice nella città, Gabriella Gallozzi giornalista e critica cinematografica, la sceneggiatrice Gloria Malatesta e l'imprenditrice Marilena Citelli Francese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA