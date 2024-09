Regione Lazio, nuova strategia per il venture capital

La Regione Lazio ha presentato questa mattina a Roma la nuova strategia regionale sul capitale di rischio. Un innovativo programma d'interventi gestito da Lazio Innova che, attraverso una dotazione complessiva di 75 milioni di euro, sostiene la crescita e il consolidamento di imprese e startup del territorio. Sono intervenuti Roberta Angelilli, vicepresidente e assessora Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Paolo Anselmo, presidente Italian Business Angel Network; Agostino Scornajenchi, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr; Andrea Ciampalini, direttore generale Lazio Innova; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

La Regione Lazio intende attuare, nell'ambito della nuova programmazione comunitaria, una nuova strategia territoriale, con l'obiettivo di creare le condizioni più favorevoli affinché il Lazio diventi un polo attrattivo per il "fare impresa" innovativo. La nuova strategia sarà attuata da Lazio Innova, società in house con una consolidata esperienza nel settore.

"Il nostro obiettivo è rafforzare l'offerta di capitali e servizi per il territorio, utilizzando al meglio le opportunità offerte dagli aiuti di Stato attraverso diversi strumenti integrati con diversi canali di scouting, per trasformare il Lazio in un forte attrattore di operatori specializzati e di imprese innovative in settori altamente tecnologici, prioritariamente in fase early stage", ha dichiarato Angelilli.





