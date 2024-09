Rocca,'con Forza Italia rapporto ottimo, tra poco quadra'

"Il rapporto con Forza Italia è ottimo. Stiamo trovando la quadra. È normale che nel momento delle discussioni ci siano delle frizioni all'interno della coalizione. Abbiamo preso atto della crescita di Forza Italia in Consiglio e ne stiamo parlando. C'è un confronto in corso interlocutorio e sono fiducioso. Quindi, si sta montando una tempesta in un bicchiere d'acqua. È vero che i due assessori di Forza Italia, Luisa Regimenti e Giuseppe Schiboni, non sono venuti in giunta ma le loro delibere sono passate. La Regione non si è fermata. Anche nelle migliori famiglie ci sono delle discussioni. La quadra la stiamo trovando". Lo ha detto il presidente Francesco Rocca intervistato dal direttore del Tempo Tommaso Cerno, alla manifestazione "Itaca, viaggio tra le idee" a Formello.



