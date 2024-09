Morta l'attrice Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi

E' morta Franca Bettoja, attrice e moglie di Ugo Tognazzi, da cui ha avuto due figli: Gianmarco e Maria Sole. Nata a Roma, aveva 88 anni. Secondo quanto si apprende, è morta ieri al Gemelli, dove era ricoverata da alcuni giorni per una polmonite. Ha passato l'ultimo mese nella casa di Torvaianica, che amava molto.

Iniziò a recitare negli anni '50 ed abbe notorietà grazie al ruolo di coprotagonista nel film L'uomo di paglia del 1958 di Pietro Germi, ottenendo la nomination al Grolla D'oro come miglior attrice protagonista.

Da allora girò diverse pellicole, venendo apprezzata da registi di rilievo come Ettore Scola, con cui girò Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? (1968), e Marco Ferreri, che la diresse in Non toccare la donna bianca (1974).

Nel 1972 sposò l'attore Ugo Tognazzi con cui aveva lavorato nel film Il fischio al naso, da lui diretto nel 1967, e dal quale aveva già avuto due figli, Gianmarco e Maria Sole.

Dopo il matrimonio le sue partecipazioni cinematografiche si faranno sempre più rare: l'ultima sua apparizione sul grande schermo risale al 1993 in Teste rasate di Claudio Fragasso, dove recita la parte della madre del personaggio interpretato dal figlio Gianmarco.



