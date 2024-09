Scontro fra auto vicino Roma, morti zia e nipote di 5 anni

Sono una donna 39enne e il nipotino di 5 anni le vittime dell'incidente avvenuto ieri sera a Nettuno, vicino a Roma. Secondo quanto si è appreso, la vittima non è la mamma del bambino, come detto in un primo momento, ma la sorella gemella, anche lei incinta.



A quanto ricostruito dai carabinieri, al volante della macchina c'era la mamma del bambino con accanto la sorella e il bambino sul sedile posteriore. Al vaglio la dinamica. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la macchina a un incrocio sia stata travolta da una macchina che percorreva contro mano via della Pineta. Il conducente, ferito, è stato portato in ospedale. Trasportata in ospedale anche la mamma del bambino.

Sul posto per i rilievi i carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA