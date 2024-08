Di nuovo fiamme a Blera, in provincia di Viterbo

È scoppiato il quarto incendio in pochi giorni nella zona di Blera, in provincia di Viterbo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 18.30, e rapidamente si sono propagate bruciando vari ettari di terreno, sia coltivato, che brullo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Viterbo, anche varie squadre di protezione civile, tra cui, quella del gruppo Tuscia viterbo-Prociv.

In ausilio agli operatori a terra, è arrivato anche un elicottero che ha effettuato vari passaggi per estinguere le fiamme.

L'incendio è stato domato intorno alle 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA