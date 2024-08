Fiamme per sterpaglie avvolgono anziano, è grave

Un pensionato di 94 anni è stato trasferito in gravi condizioni al Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma per le ferite riportate su un campo di località 'Passo del Cardinale a Ceccano. Lì erano state date alle fiamme alcune sterpaglie: non è chiaro chi lo abbia fatto e se l'incendio sia stato acceso per l'eliminazione controllata degli arbusti potenzialmente a rischio in questo periodo di incendi.

Poco dopo le 9 di questa mattina le fiamme hanno accerchiato l'anziano avvolgendolo e lasciandolo a terra senza sensi. Ancora da stabilire se sia stato stordito dal fumo e poi raggiunto dal fuoco: lo stanno ricostruendo i carabinieri di Ceccano intervenuti insieme ai Vigili del fuoco ed al personale sanitario del 118 di Frosinone.

Due agenti della Polizia Locale si sono lanciati tra le fiamme ed hanno portato il 94enne in una zona sicura dove è stato preso in consegna dai medici che ne hanno disposto il trasferimento in elicottero nella Capitale. Le sue condizioni sono disperate e la prognosi è riservata.



