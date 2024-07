Moto contro un muretto, muore un 33enne di Frosinone

Incidente stradale mortale questa sera sulle strade della Ciociaria. È accaduto a Veroli nella località Tretticatore, lungo via Santo Stefano all'altezza del civico 48. Qui è uscita di strada una moto Suzuki ed è sbandata finendo con violenza contro il muretto di recinzione in cemento dell'abitazione.

Alla guida c'era un 33enne di Frosinone: è morto sul colpo per la violenza delle ferite. Inutile l'intervento dell'ambulanza con il personale sanitario del 118. Viaggiava solo, non c'erano altri motociclisti con la vittima e non ci sono altri mezzi coinvolti.

Sul posto stanno operando ora i carabinieri per capire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al motociclista: se l'improvvisa uscita di un animale selvatico oppure del brecciolino sul bordo della strada che è micidiale per la tenuta di strada delle moto, oppure ci siano state altre cause.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA