Al via Effetto Notte, a Roma 8 serate di cinema horror

La magia e il fascino del grande schermo attraverso alcuni capolavori del cinema italiano, con uno zoom dedicato al cinema horror, del mistero e del fantastico arriva a Roma, all'Arena Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, a ingresso gratuito. La rassegna Effetto Notte, organizzata da Cinecittà, in collaborazione con Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma, CSC - Cineteca Nazionale, animerà l'estate romana per 8 serate dal 20 al 27 luglio.

Durante la rassegna sarà omaggiato il genio di 3 maestri: Mario Bava, Dario Argento e Pupi Avati, in film tutti recentemente restaurati.

A fianco dei loro film, tre momenti di musica dal vivo dedicati alla musica sinfonica, al mondo Disney, al jazz. E ancora una proposta di visite guidate in 3 luoghi magici da scoprire.

Tra i film scelti selezionati Suspiria, Profondo Rosso, L'uccello dalle piume di cristallo (di Dario Argento), Terrore dallo spazio, Operazione paura, I tre volti della paura (di Mario Bava), La casa dalle finestre che ridono (Pupi Avati).

Effetto Notte offre anche un programma di visite guidate gratuite al Complesso Archeologico di Santa Croce in Gerusalemme, al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e al Polo Museale Granatieri e Fanteria.

"Per la nuova edizione di Effetto Notte - dichiara Nicola Borrelli, Direttore Generale Cinema e Audiovisivo - abbiamo scelto di aprire gli spazi del complesso di Santa Croce per proporre un percorso che, partendo da perle del cinema italiano capaci di coniugare grande popolarità con un'altissima qualità e ricerca, passi attraverso incontri musicali e visite guidate che faranno scoprire il nostro patrimonio museale e archeologico di sorprendente bellezza".

"Seguendo la linea impressa in questi tre anni di guida delle attività culturali di Cinecittà e del Luce - commenta Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà - abbiamo voluto variare la classica proposta di Effetto Notte, con una retrospettiva, sul genere e l'horror, dedicata a tre maestri amatissimi come Argento, Avati e Bava. Film di culto osannati dalla critica internazionale, da rivedere o, per i più giovani, da scoprire.

Lo facciamo con titoli, come i quattro di Dario Argento curati da Cinecittà. Un atto d'amore per un grande cinema italiano".





