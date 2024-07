Nel Lazio mobilità per 194 presidi, 60 cambieranno sede

L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha reso noti gli esiti della mobilità dei dirigenti scolastici già in servizio nelle scuole della regione, a cui seguiranno prossimamente le immissioni in ruolo per un contingente riservato e la fase di mobilità interregionale.

I provvedimenti di trasferimento all'interno del territorio regionale hanno interessato complessivamente 194 dirigenti scolastici, di cui 134 sono stati confermati nell'incarico, mentre 60 cambieranno sede. Di questi ultimi, nello specifico, 9 sono risultati assegnatari di un nuovo incarico; 21 sono stati interessati da mutamento alla scadenza dell'incarico e 30 da mutamento in corso.

Il direttore generale dell'Usr Lazio Anna Paola Sabatini ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: "Si tratta di un processo fondamentale per l'ottimizzazione e il rafforzamento del sistema educativo regionale, che abbiamo condotto con attenzione alle esigenze delle Istituzioni scolastiche. I dirigenti svolgono un fondamentale ruolo di guida delle comunità scolastiche, che è alla base del nostro sistema educativo". "La qualità dell'offerta formativa, la gestione efficace delle risorse, lo sviluppo professionale dei docenti, il coinvolgimento delle famiglie sono solo alcune delle cruciali responsabilità affidate ai dirigenti scolastici. Le operazioni di mobilità rappresentano un momento importante e delicato che contribuisce a delineare l'assetto delle scuole della regione per il prossimo futuro. Con questa consapevolezza, abbiamo lavorato tempestivamente per garantire stabilità e programmare con efficienza ed efficacia il prossimo anno scolastico".





