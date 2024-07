Fiumicino miglior aeroporto europeo per la sesta volta

L'aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d'Europa per la sesta volta negli ultimi sette anni nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri.

Lo ha decretato l'associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso dell'assemblea generale a Istanbul. Le valutazioni sono state svolte da una giuria indipendente composta da 6 personalità di spicco del mondo istituzionale e tecnico operanti nel settore dell'aviazione europeo.

Il "Leonardo da Vinci" si è inoltre aggiudicato il "Digital Transformation Award", vedendo riconosciuto il suo impegno nella digitalizzazione e nella promozione dell'innovazione, per offrire un'esperienza aeroportuale dei viaggiatori di crescente qualità. Sempre più "digitale, affidabile, data-driven e sostenibile": viene così descritto dalla giuria di esperti del settore Aviation lo scalo di Roma Fiumicino, gestito e sviluppato da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, che consolida così il suo primato in Europa, costruito con l'aggiudicazione del "Best Airport Award" negli anni 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Nello specifico, tra i criteri di valutazione sono stati riconosciuti l'impegno di Adr nelle operations e nella customer experience; lo sviluppo di nuove infrastrutture "green" e l'impegno dello scalo a 5 Stelle Skytrax come Careport nella promozione di un aeroporto sempre più sostenibile, che si prenda cura delle persone e del territorio; sull'innovazione come driver di sviluppo del settore, incluso il design e la progettazione di nuove modalità di trasporto. (ANS



