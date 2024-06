Il trattore si ribalta, morto un 21enne a Minturno

Un giovane di 21 anni ha perso la vita questa mattina mentre era al lavoro su un mezzo agricolo nelle campagne di Pulcherini, a Minturno. Secondo quanto emerso finora, per cause ancora in fase di accertamento il trattore si sarebbe ribaltato, causando il decesso del ventunenne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Latina, i vigili del fuoco e il personale S.pre.s.a.l. dell'Asl, i tecnici che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA