Viterbo, torna venerdì 28 giugno il carnevale estivo

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione è legata all'antichissimo carnevale di Viterbo che, nel periodo estivo si veste di luci proponendo al pubblico una parata di quasi 200 figuranti che sfilano per le strade del centro storico indossando costumi illuminati da migliaia di luci a led.

Oggi pomeriggio l'ideatore della manifestazione Lucio Matteucci ha presentato l'evento con una conferenza stampa, che si è tenuta nella Sala D'Ercole del Comune di Viterbo.

Presente, anche la sindaca Chiara Frontini, l'assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi, la consigliera Alessandra Croci e Daniela Merlini e Antonella Ferretti, entrambe dello staff organizzativo della manifestazione.

"Questo evento nasce l'anno scorso dall'entusiasmo di voler animare il centro storico. - ha detto la sindaca - Per vivere il centro storico, animare le strade viterbesi, usando una tematica che normalmente è collegata chiaramente al periodo invernale, e che invece con questa dislocazione estiva ci permette di duplicare questo gettonatissimo appuntamento".

La parata di gruppi tematici partirà alle 21 da piazza San Lorenzo e snodandosi in un percorso attraverso piazza Della Morte, via San Lorenzo, piazza Del Plebiscito, via Roma, piazza Delle Erbe, Corso Italia, piazza Verdi, via Marconi arriverà a piazza Unità D'Italia dove la serata proseguirà con una piccola festa.

"Il carnevale viterbese affonda le sue origini intorno al 1198 - ha spiegato Lucio Matteucci - una tradizione andata avanti fino alla Seconda guerra mondiale, e poi, purtroppo, sparita. Noi l'abbiamo recuperata, e stiamo cercando di portarla avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA