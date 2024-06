Padel, nuoto e musica, oltre 150mila al Foro Italico

Appassionati di padel, tifosi del nuoto e fan di Ultimo. Tutti insieme per un weekend al Foro Italico di Roma. Oltre 150 mila persone, da venerdi a domenica, si sono mischiate e hanno interagito tra il Centrale del tennis, lo stadio del nuoto e lo Stadio Olimpico.

Più di 120mila persone hanno cantato, sabato e domenica, assieme ad Ultimo allo (questa sera ci sarà la terza data romana), in 20mila invece da venerdi a domenica hanno tifato per l'ItalNuoto al trofeo Settecolli, mentre sono stati 30mila gli appassionati che hanno seguito l'intera settimana del BNL Italy Major Premier Padel di cui circa 12mila per le semifinali e finali di sabato e domenica.

"Emerge in maniera dirompente allora il significato più profondo della parola "piazza" che spesso viene accostata a questa zona della città, resa unica non solo dal patrimonio architettonico e monumentale ma anche dagli eventi che vi si organizzano - scrive Sport e Salute -. Una piazza che, secondo la visione di Sport e Salute, permette di mettere sullo stesso piano atleti di alto livello, appassionati, praticanti, ragazzi e persone più grandi, dove le differenze si livellano e dove l'emulazione genera quella spinta decisiva per aumentare gli sportivi. Ma c'è di più perché qui la cultura urbana subisce così un'evoluzione e si trasforma in protagonista: coinvolge le arti come libera manifestazione d'espressione, lo sport come volano di aggregazione, la musica come sintomo d'emozione".





