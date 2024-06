Tivoli, al via 'ExtraVillae. Metamorfosi in bellezza'

Laura Morante, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Luca Manfredi e Marco Risi sono tra i protagonisti di ExtraVillæ-Metamorfosi in bellezza, rassegna in programma a Tivoli dal 23 giugno al 28 luglio. E' un viaggio nella creatività e nella sperimentazione tra cinema, musica e teatro che Villa Adriana, Villa d'Este e il Santuario di Ercole Vincitore ospitano con spettacoli gratuiti. Dal 23 giugno al Santuario di Ercole Vincitore inizia un percorso tra i capolavori della commedia italiana, che hanno segnato l'immaginario identitario, celebrando attori come Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Monica Vitti, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni, al quale sarà dedicato un omaggio per i 100 anni della sua nascita con la proiezione di 'Le notti bianche' di Luchino Visconti, 'Il dramma della gelosia. Tutti i particolari di cronaca' di Ettore Scola e 'La notte' di Michelangelo Antonioni. In programma anche due capolavori di Antonio Pietrangeli - 'Lo scapolo' con Alberto Sordi e 'Il magnifico cornuto' con Ugo Tognazzi - e 'Il tigre' di Dino Risi con Vittorio Gassman e 'L'impiegato' di Gianni Puccini con Nino Manfredi. Alle Grandi Terme di Villa Adriana il 4 luglio va in scena lo spettacolo 'Duettango e Silvia Mezzanotte', in cui l'artista bolognese interpreta i versi del poeta del tango Horacio Ferrer, paroliere di Astor Piazzolla. Il 5 luglio, incontro con Margaret Mazzantini per parlare di teatro, letteratura e cinema; il 6 luglio Gabriele Lavia è in scena con lo spettacolo 'Le Favole di Oscar Wilde'. Dal 9 all'11 luglio a Villa d'Este Urbano Barberini presenta una rassegna di teatro sperimentale con 'Sempre fiori mai un fioraio! Omaggio a Paolo Poli' con Pino Strabioli e Marcello Fiorini alla fisarmonica; 'Diario di un inadeguato' di Emanuele Salce con Paolo Giommarelli e 'Gola e altri pezzi brevi' di Mattia Torre con Valerio Aprea. Dal 12 luglio prosegue il viaggio nel mondo del cinema con opere innovative: 'La bella estate' di Laura Luchetti, 'La Chimera' di Alice Rohrwacher, 'Misericordia' di Emma Dante, 'Bellezza, addio' di Carmen Giardina, 'Patagonia' di Simone Bozzelli e 'Disco Boy' di Giacomo Abbruzzese. Chiude la rassegna il 28 luglio 'Electronic Soundscapes' con Odeon e il dj Scalarandis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA