Il trattore si ribalta, morto un 84enne a Latina

Un uomo di 84 anni ha perso la vita mentre si trovava al lavoro nella propria azienda agricola di Latina, dove era intento a spargere del concime, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato dal proprio trattore agricolo che si è ribaltato.

L'ottantaquattrenne è morto poco dopo l'incidente, avvenuto ieri pomeriggio a borgo Carso, nella periferia della città, dove oltre ai paramedici del 118 sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile e della stazione di borgo Podgora.





