Investe una donna e scappa, rintracciata dalla Polizia Locale

Alcuni giorni fa, pattuglie della Polizia Locale del XIV Gruppo Montemario sono intervenute in Via della Storta, all'incrocio con Via Lerici per un incidente, nel quale una donna di 47 anni, dopo essere stata investita da veicolo datosi alla fuga, è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Pietro. Immediate le indagini avviate dai caschi bianchi, che si sono messi sulle tracce di un autocarro, i cui frammenti erano stati rinvenuti sul luogo del sinistro.

Grazie ad un' accurata attività di indagine e ad alcune testimonianze raccolte , gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo e alla conducente, che si trovava a bordo del Fiat Fiorino al momento dell'incidente: una donna di 38 anni di nazionalità romena, che aveva nascosto il mezzo all'interno di un garage di pertinenza della società a cui faceva capo il furgone.

La trentottenne, rintracciata poche ore dopo i fatti, è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso e dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per i reati commessi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA