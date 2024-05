Viterbo, droga nella macchinina del figlio, arrestati dai cc

I carabinieri di Bomarzo, in provincia di Viterbo, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, hanno arrestato una coppia di 40enni trovati in possesso di due involucri contenenti cocaina e hashish.

I due sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di una Volkswagen con il figlio di pochi anni, ed è proprio dentro un giocattolo di quest'ultimo che i militari hanno scoperto la droga, ingegnosamente nascosta all'interno di una macchinina telecomandata.

Altre dosi di cocaina sono state trovate addosso all'uomo.

Una successiva perquisizione nell'abitazione della coppia ha permesso di rinvenire ulteriore droga insieme a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi.

Per loro è scatta la misura di obbligo di dimora nel Comune del viterbese dove risiedono.



