De Rossi, ci sono troppe cose che dobbiamo migliorare

"La differenza la fanno tante cose nel calcio. Non dobbiamo dirci bravi perché abbiamo fatto una partita seria ma ci sono troppe cose che dobbiamo migliorare.

Teniamo tanto palla ma tiriamo poco, concediamo troppi contropiedi. A questo livello poi le paghi. Loro hanno fatto la loro gara ma questa partita doveva finire 2-1 per noi, invece sprechiamo troppo". E' un Daniele De Rossi arrabbiato quello che, dai microfoni di Dazn, commenta la sconfitta della sua Roma a Empoli.

"Valuteremo tante cose. Riprogrammeremo guardano anche questa partita - dice ancora De Rossi -. Abbiamo giocato a 4 e a volte ci mettevamo a 3. Ma indipendentemente siamo stai mosci sui duelli aerei. Dobbiamo riflettere, perché in Serie A non si possono prendere gol così".

Una battuta su un collega: "Di Francesco? Non credo abbia voglia di sentire un mio messaggio. Noi abbiamo fatto la nostra gara, però mi spiace che sia retrocesso un allenatore che non merita di retrocedere e che stimo tanto. Questo mi fa molto male".



