Calcio: Eriksson a Roma 'che emozione tornare all'Olimpico'

"Essere domani allo stadio Olimpico è stupendo, è sempre bello. E' l'ultima partita del campionato, non so cosa succederà. La Lazio mi ha invitato e sono felice di essere qui, come essere tornato a Roma ed in Italia. Sono emozionato". Parole di Sven-Goran Eriksson, il tecnico del secondo scudetto della Lazio, arrivato a Roma questa sera.

Domani l'ex allenatore svedese sarà allo stadio Olimpico per la sfida tra Lazio-Sassuolo, dove riceverà il saluto e l'affetto dei tifosi biancocelesti. Accompagnato dalla figlia, Eriksson, sorridente, proveniente via Oslo con un volo di linea, è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino dove diversi passeggeri e personale di Aeroporti di Roma, non nascondendo emozione, lo hanno avvicinato per un saluto, scambiare alcune parole, e per delle foto ricordo. Tra loro anche due giovani viaggiatori svedesi, giunti proprio a Roma per assistere domani alla partita della Lazio.



