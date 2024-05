Domenica a Roma l'arrivo del Giro, passando per lungomare Ostia

Le Terme di Caracalla, il Colosseo, il Circo Massimo, e per la prima volta il lungomare di Ostia.

Sono solo alcuni dei luoghi iconici di Roma che la tappa finale del Giro d'Italia toccherà nel suo "Grande Arrivo" nella Capitale domenica prossima 26 maggio. La partenza della tappa è prevista alle 15,30 dall'Eur. L'arrivo sarà in via di San Gregorio.

Il percorso, fa sapere l'Agenzia per la mobilità di Roma, toccherà viale Pasteur, viale dell'Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, piazzale XXV Marzo, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo (Ostia), lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio, via Cristoforo Colombo (direzione Roma), porta Ardeatina, largo Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, lungotevere dei Fiorentini, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale Baccelli, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali.

Le prime modifiche al traffico scatteranno alle 20 di sabato con la chiusura di via del Circo Massimo, nel tratto e verso da viale Aventino a via della Greca. Dalle 0,30 di domenica sarà in vigore la chiusura di via di San Gregorio. Dalle 4 sarà interdetta al transito anche via del Circo Massimo nel tratto e verso da via della Greca a viale Aventino. Nell'arco della mattinata sono previsti eventi collaterali alla tappa, tra le 9,30 e le 14,30, che interesseranno sia il Centro che l'Eur.

Deviate le linee di bus. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA