Stati Generali della Moda Sostenibile, al via la V edizione

u Arriva a Roma la quinta edizione di Phigital Sustainability Expo, gli Stati Generali Europei sulla sostenibilità nella moda, in programma il 4 e 5 giugno nei Mercati di Traiano. Il programma della kermesse che vedrà alternarsi i talk di oltre cento relatori, è stato presentato oggi nella sede di Roma del Parlamento Europeo in Italia.

Presenti, la presidente di Sustainable Fashion Innovation Society (community europea di moda e design eco-sostenibile con oltre 2.000 aziende iscritte che organizza la kermesse) Valeria Mangani; il direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza; il direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Antonio Parenti; il direttore Ufficio Beni di Consumo Ice, Matteo Masini e l'assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. "Phygital Sustainability Expo riunisce istituzioni, imprese e territorio - ha detto Mangani - con lo scopo di valorizzare il sistema produttivo, creativo e manifatturiero del Made in Italy accelerando così il processo della transizione eco-sostenibile nella moda. L'evento è co-organizzato con il Parlamento europeo e Commissione europea e ha l'intento di sottolineare l'importanza della pionieristica strategia UE di delinearsi come policy maker mondiale di sostenibilità. Senza dimenticare l'obiettivo di sensibilizzare a questi temi il consumatore finale".



