La sessualità come parola è anche un festival

E' dedicata alla parola Sessualità la VII edizione del Festival Treccani della Lingua Italiana #leparolevalgono, che si svolgerà a Roma il 25 e 26 maggio.

Il festival ideato da Treccani Cultura, con il Patrocinio Rai per la Sostenibilità ESG e la Media partnership di Rai Cultura e Rai Radio3, per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, segue quello di Lecce dello scorso 3-5 maggio e anticipa quello conclusivo di Lecco il prossimo 27-29 settembre 2024. Un progetto che punta a dare particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione e di ragionamento, di condivisione e di rispettoso confronto tra diverse posizioni. E la parola sessualità comporta sotto il profilo linguistico una riflessione sempre più urgente e approfondita, considerando quante implicazioni e quanti equivoci determina nelle relazioni sociali. Dalla mappa semantica realizzata dai condirettori dell'ultima edizione del Vocabolario Treccani, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, emerge quanto sia opportuno e necessario approfondire questo tema.

Attraverso l'analisi storica dell'evoluzione della sessualità nella società italiana, i dibattiti su temi contemporanei come l'identità di genere, i diritti LGBTQIA+ e la consapevolezza corporea, la rappresentazione artistica e letteraria della sessualità, sarà possibile promuovere la comprensione e il confronto su temi spesso mistificati e più che mai aperti a tante considerazioni e sfumatue. Che verranno proposte da studiosi di letteratura, docenti universitari, scrittori, giornalisti, artisti e musicisti: da Paolo Di Paolo, Folcast, Massimo Bray a Filippo La Porta, Annalisa Ambrosio, Valeria Della Valle, Massimiliano Fiorucci, Paolo D'Achille, Maria Serena Sapegno, Claudio Strinati, Federica Castelli, Carla Noce, Caterina Moro, Gianfranco Bria, Cathy La Torre, Gilberto Scaramuzzo, Monica Carosi, Veronica Pravadelli, Andrea Antonio Verardi.

La tappa romana del Festival è realizzata con il patrocinio di Roma Capitale, in collaborazione con Municipio Roma VIII e l'Università Roma Tre, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, con il sostegno di Istituzione Biblioteche di Roma e con la partecipazione della Regione Lazio.



