Nepi 'orgogliosi di ospitare Jacobs allo Stadio dei Marmi'

"Siamo orgogliosi di ospitare Marcell Jacobs allo stadio dei Marmi". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, durante la conferenza stampa di presentazione dello Sprint Festival in corso allo stadio Olimpico. "Orgogliosi anche di questa grande promozione per l'atletica e per lo sport- ha aggiunto -. Che possa essere l'inizio di una lunga avventura per una manifestazione che possa ripetersi negli anni. A Tokyo Marcell mi ha regalato una delle più grandi emozioni sportive della mia vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA