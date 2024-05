Commedie, libri e musica, ecco la nuova stagione del Manzoni

Commedie frizzanti e moderne, racconti tragicomici, viaggi intensi attraverso le note di grandi interpreti e attraverso le pagine dei libri: il Teatro Manzoni di Roma diretto da Pietro Longhi apre la campagna abbonamenti per la prossima stagione che si conferma anche nella programmazione 2024/25 nel segno del rinnovamento. Con Manzoni Prosa, Scrittori In Scena, Manzoni Idee, Manzoni Eventi, Manzoni Da Favola, la nuova stagione del teatro romano di via Monte Zebio vedrà così accanto alla programmazione teatrale, presentazioni di libri con i più importanti autori del nostro panorama letterario, rassegne di drammaturgia e coinvolgenti appuntamenti con la storia, la musica, il cinema, la filosofia.

In attesa del nuovo programma degli eventi che sarà annunciato in autunno (sul sito www.teatromanzoniroma.it.) sono già decisi gli spettacoli di prosa. Ad aprire la stagione saranno Rocío Muñoz Morales e Pietro Longhi con Il cappotto di Janis di Alain Teulié, per la regia di Enrico Maria Lamanna (dal 3 al 20 ottobre 2024). A seguire, fuori abbonamento, Melania Giglio sarà la grande Amy Winehouse (L'amore è un gioco a perdere) in uno spettacolo molto intenso da lei scritto e con la regia di Daniele Salvo (dal 22 al 27 ottobre 2024). Arrivano quindi le Donne in pericolo di Wendy MacLeod con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio, per la regia di Enrico Maria Lamanna (dal 7 al 24 novembre 2024). Poi atmosfere invernali con lo spettacolo Lapponia con Sergio Muniz e Miriam Mesturino, scritto da Marc Angelet e Cristina Clemente, versione italiana di Pino Tierno, regia di Ferdinando Ceriani (dal 28 novembre al 15 dicembre 2024). Dal 9 al 26 gennaio 2025 sarà la volta di Letizia va alla guerra - La suora, la sposa e la puttana con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, uno spettacolo - drammaturgia di Agnese Fallongo, ideazione e regia di Adriano Evangelisti e coordinamento creativo di Raffaele Latagliata - che chiude la trilogia già avviata nelle stagioni precedenti con I Mezzalira e Fino alle Stelle. Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Milena Miconi saranno dunque sul palco con La ciliegina sulla torta, commedia scritta e diretta da Diego Ruiz (dal 30 gennaio al 16 febbraio 2025), mentre Massimo Giuliani e Federica Cifola saranno marito e moglie in crisi nella commedia graffiante e piena di colpi di scena Rappresaglie di Éric Assous, per la regia di Silvio Giordani (dal 20 febbraio al 9 marzo 2025). In calendario anche La vita al contrario - Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, elaborazione teatrale di Pino Tierno, regia di Ferdinando Ceriani (dal 13 al 30 marzo 2025). Il grande chitarrista Giandomenico Anellino e Pietro Longhi daranno invece vita ad un emozionante viaggio attraverso la musica di uno dei più grandi artisti italiani con Meraviglioso - In volo tra le note di Domenico Modugno, drammaturgia di Melania Giglio, per la regia di Daniele Salvo (dal 3 al 20 aprile 2025), mentre Gabriele Pignotta chiuderà il calendario con un nuovo spettacolo ancora da definire (dall'8 maggio al 1 giugno).



