Arriva a Roma la task force Ama per salvaguardare il decoro

Una task force dedicata a salvaguardare il decoro di Roma sarà operativa già dai prossimi giorni grazie all'accordo sottoscritto tra Ama con la Città Metropolitana e la Polizia di Roma Capitale, approvato dal CdA di Ama. Il personale sarà impegnato nelle verifiche sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e i primi 20 nuovi agenti affiancheranno da subito il pool già presente degli agenti accertatori aziendali di Ama. Lo rende noto il Campidoglio.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e della Città Metropolitana - aggiunge la nota - saranno impiegati principalmente nelle attività di controllo e verifica sulle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati dalle utenze commerciali, durante le ore sia diurne sia notturne. In secondo luogo, nelle aree della raccolta domestica porta a porta affinché i residenti rispettino le regole della separazione dei rifiuti. Infine, supporteranno il pool degli agenti accertatori Ama nei presidi delle aree più periferiche, dove più accentuato è il cosiddetto fenomeno della 'migrazione' dei rifiuti dai comuni dell'hinterland romano, con casi di accumulo di materiali intorno alle postazioni dei cassonetti e formazione di vere e proprie mini-discariche. Questo nuovo nucleo, è spiegato, va ad affiancarsi alle operazioni congiunte già in essere tra gli ispettori Ama e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

"Più controlli, più operatori e più agenti - commenta il sindaco Roberto Gualtieri - per rafforzare la capacità di garantire il decoro urbano, a partire dal rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti per le utenze commerciali e dalle verifiche sui presidi più periferici, troppo spesso oggetto di comportamenti irregolari. Stiamo realizzando un sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti più efficiente, meno costoso e meno inquinante, scommettendo finalmente sulla autonomia impiantistica della città. Ma ripartiamo anche dal rispetto dei comportamenti fondamentali, perché i rifiuti vanno innanzitutto gettati correttamente su tutto il territorio, in quella che deve essere una grande alleanza tra Amministrazione, Ama e cittadini".

"Una importante implementazione del servizio in linea con i nuovi indirizzi di Ama - aggiunge il dg di Ama Alessandro Filippi - tesi a potenziare le attività di controllo sul territorio. L'obiettivo che, insieme a Roma Capitale e Città Metropolitana sta perseguendo l'azienda è, infatti, quello di avere una presenza sempre più tangibile e capillare sul territorio".



