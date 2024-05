Assessora Roma, videosorveglianza nel rispetto delle norme

"Senza un'infrastruttura di rete in grado di sostenere la presenza molto importante di persone sulla città sarebbe molto difficile pensare a progetti innovativi", per la mobilità innovativa e integrata o i sistemi di sicurezza". Lo afferma l'assessora sviluppo economico e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, al primo Sustainability Day di Inwit 'Il valore delle infrastrutture digitali e condivise'.

Sulla videosorveglianza, per "quello che stiamo facendo nel pieno rispetto della regolamentazione digitale, abbiamo bisogno di un'infrastruttura che sostenga l'analisi delle immagini", osserva Lucarelli aggiungendo che "si è chiusa la gara per una sala operativa unica di protezione civile e polizia locale con immagini che potranno essere trasferite alle forza dell'ordine".

"Ovviamente non si tratta di riconoscimento facciale, che non è possibile" ma di "avere un sistema che analizza i comportamenti, per esempio comportamenti violenti o tante persone su una banchina di una metropolitana, e possa dare un alert alle sale operative delle forze dell'ordine" che "è estremamente importante".



