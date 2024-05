A Roma boom manutenzioni, tornano disponibili 100 case popolari

Nel corso del 2023 a Roma è stato picco storico di manutenzioni delle case popolari: sono stati effettuati 1000 interventi, verificate più di 9000 domande e speso dieci volte la media dei 7 anni precedenti. Sono i dati contenuti nel volumetto 'Per la dignità dell'abitare' presentato oggi in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri con l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi e il presidente della commissione Casa Yuri Trombetti. Il volume contiene nel dettaglio i singoli interventi dell'anno passato, edificio per edificio.

"Grazie alle manutenzioni riusciamo a rimettere in circolo uno stock di case che non si potevano assegnare. Si tratta di circa 100 case a disposizione e sarebbero nuove assegnazioni importanti per la città. Oggi la delibera è passata in commissione e speriamo di approvarla entro l'estate", ha detto il presidente della commissione Casa di Roma Capitale Yuri Trombetti. "Io penso che in passato si assegnassero case anche in condizioni pessime, tanto le condizioni delle famiglie erano disperate. Io sono fiero del fatto che oggi non vengano assegnate case in condizioni vergognose", ha osservato Zevi.

C'è stata una "rivoluzione del meccanismo di gestione delle manutenzioni delle case popolari", ha sottolineato il sindaco Gualtieri.



