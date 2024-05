Giornata record per gli Internazionali di Roma. Tra sessione diurna (28.952) e quella serale (7.719) il totale degli spettatori pagani al Foro Italico è di 36.671, battendo così il record dello scorso anno fatto registrare il 15 maggio 2023 con 34.291. Record assoluto anche per il torneo in corso con 304.675 spettatori totali fin qui (a questo punto dell'evento, lo scorso anno erano 298.537).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA