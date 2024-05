Il campione in carica di Roma, Daniil Medvedev, non sbaglia all'esordio. Il russo vince in due set contro Jack Draper e vola al terzo turno degli Internazionali d'Italia con il punteggio di 7-5, 6-4. Ora affronterà Hamada Medjedovic.



