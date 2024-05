Viterbo, presentato il progetto Educamp Coni 2024

La manifestazione è stata presentata questa sera con una conferenza stampa alle 17.30, nella sala Convegno Unificata della Scuola Sottufficiali dell'Esercito, a Viterbo. L'iniziativa ideata dal Coni, in collaborazione con la Scuola Sottufficiali dell'Esercito e la Scuola Marescialli Aeronautica Militare, è dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni, che per 7 settimane a partire da giugno, saranno ospitati nelle strutture sportive delle scuole, dove avranno la possibilità di conoscere e praticare almeno una quindicina di discipline agonistiche, sotto la guida di tecnici federali.

Presenti alla conferenza stampa, il generale di divisione Andrea Di Stasio per l'Esercito, Il colonello Gianluca Spina per l'Aeronautica, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il delegato Coni Viterbo Ugo Baldi e l'assessore allo sport del Comune di Viterbo Emanuele Aronne "Ringrazio i comandanti delle due strutture per la loro disponibilità - ha detto Viola - Grazie a questa iniziativa i bambini avranno la possibilità di trascorrere giornate all'insegna dello sport, della socializzazione e del divertimento, vivendo momenti che saranno per loro indimenticabili".



