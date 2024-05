L'ambasciatore Davoli col sindaco di Quito che visiterà Roma

L'ambasciatore d'Italia in Ecuador, Giovanni Davoli, è stato ricevuto dal sindaco di Quito, Pabel Muñoz, in vista della sua prossima visita a Roma.

Il primo cittadino della capitale ecuadoriana, riferisce un comunicato, ha rappresentato all'ambasciatore la sua forte aspettativa di tessere nel corso della visita relazioni strette con i settori pubblico e privato della capitale e apprendere dalle migliori pratiche romane in settori quali l'ambiente, la mobilità, la tutela del patrimonio culturale, il turismo.

Da parte sua Davoli ha assicurato l'impegno e la collaborazione dell'ambasciata d'Italia per il miglior successo della visita, sottolineando le possibili aree di cooperazione congiunta, evidenziano infine come, "malgrado la distanza geografica, sono tante le cose che accomunano le due città, entrambe custodi di un grande patrimonio culturale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA