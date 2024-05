Patanè,'sicurezza metro, più vigilantes, telecamere e restyling'

Una doppia gara da quasi 100 milioni per la vigilanza, telecamere a riconoscimento facciale, il restyling delle stazioni non solo estetico ma anche teso ad agevolare l'intervento delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco: sono gli interventi per la sicurezza nelle metropolitane previsti dal Campidoglio. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè in audizione alle commissioni congiunte Giubileo e Mobilità.

"Non abbiamo competenze specifiche sulla sicurezza - ha detto Patanè - ma possiamo fare molto e la situazione ci preoccupa, perché anche se problema non riguarda direttamente la mobilità, la mobilità ne subisce gli effetti". Patanè ha parlato di una nuova gara su base triennale, "molto importante, che riguarda la A, la B, la B1 e la C per la vigilanza armata, la sicurezza non armata e il presidio antincendio E' una gara da 70,5 milioni: una cifra molto importante, questo è il peso della criminalità e della sicurezza. Sono soldi in spesa corrente, pesano moltissimo sulle casse comunali". C'è poi un'altra gara "da 23,7 milioni, per il servizio nei depositi della A della B e della C".

Inoltre "il bando per il servizio di vigilanza avrà novità: introdurrà un plafond di spesa per il Giubileo, un servizio che verrà 'tagliato' man mano che vedremo problemi o vedremo un maggiore afflusso: sono 450 mila euro per un primo lotto, 300 mila per un secondo". Per l'anno giubilare, ha spiegato Patanè, si parla di circa 3.000 turni in più inclusi nel contratto di servizio della centrale operativa: "Noi sapremo ogni guardia giurata cosa fa e dove sta".



