Gianluigi De Palo nuovo dg della Fondazione Angelini

Gianluigi De Palo è stato nominato direttore generale della Fondazione Angelini. Ente "che sostiene progetti e interventi di natura solidale nel campo del sociale, della salute e della cultura ed è interamente finanziato dagli utili di impresa di Angelini Industries". Lo comunica il gruppo.

Romano, 47 anni, Gianluigi De Palo è presidente della Fondazione per la Natalità e ideatore dell'evento stati generali della natalità e del progetto "Immischiati" sulla cittadinanza attiva. È stato presidente nazionale del forum delle famiglie, componente del consiglio nazionale del terzo settore e membro del comitato scientifico dell'osservatorio sulla famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri; attualmente è membro dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza del dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 2005 è stato eletto presidente delle Acli, del patronato e del Caf di Roma e nel 2011 è stato nominato assessore tecnico alla Scuola, Famiglia, Giovani con delega all'agenzia comunale per le tossicodipendenze del Comune di Roma.



