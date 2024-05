Career day a Roma Tre domani per Economia Aziedale

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Roma Tre ha organizzato un CaR3er Day come occasione di dialogo tra mondo produttivo e studenti prossimi a rappresentare la forza produttiva del Paese. L'evento è collegato alle dinamiche di innovazione digitale e green oggetto del Rome Technopole, l'ecosistema innovativo del Lazio, che vede impegnati diversi docenti del Dipartimento.

Il CaR3er Day è in programma per il 7 maggio dalle ore 09:00 alle 14:30. Si apre con una sessione plenaria dal titolo "I lavori dei futuri possibili" per dar voce ad una pluralità di visioni sui possibili scenari lavorativi futuri. Relatrici e relatori si avvicenderanno nel proporre agli studenti la loro visione: Rosalba Benedetto, Responsabile Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability Banca Ifis; Giuseppina Falcucci, Chief People Officer Lottomatica; Giulia Lapertosa, Imprenditrice digitale Carriere.it; Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice Delegata MSD; Anna Maria Morrone, Responsabile Organization & People Development Gruppo FS; Ruggero Parrotto, Presidente iKairos e membro CDA Università Roma Tre.

Il Career Day di Economia aziendale segue quello dello scorso 23 aprile promosso dal DIIEM (Dipartimento di Ingegneria Industriale Elettronica e Meccanica).

Le transizioni digitale ed ecologica, stanno modificando radicalmente il mondo del lavoro e stanno ridefinendo rapidamente le esigenze delle imprese, aprendo nuove possibilità di sviluppo di competenze, inedite modalità di organizzazione del lavoro, professionalità emergenti.

Dal 2019 Roma Tre ha raggruppato in un'unica sezione del sito d'Ateneo (www.uniroma3.it) tutti i servizi e le attività legate al placement offerte ai propri studenti e laureati e alle aziende che sono interessate ad entrare in contatto con questi ultimi. Gli Uffici di riferimento per tali attività sono l'Ufficio Job Placement, l'Ufficio Stage e tirocini d'Ateneo e gli Uffici di dipartimento dedicati (Scienze della Formazione e Scienze Politiche).

La sezione in questione è disponibile nella sezione "Studenti"/"Career Service e rapporti con il mondo del lavoro".

Al momento sono registrate sul portale 4.026 aziende, di cui 2353 convenzionate per i tirocini curriculari e 326 per i tirocini post-titolo.

Durante il 2023 sono state attivate 733 nuove convenzioni per tirocini curriculari in Italia e 1662 tirocini curriculari, (di cui 917 di Scienze della formazione) 118 convenzioni per tirocini extracurriculari e 38 tirocini extracurriculari, 40 convenzioni per l'estero e 87 tirocini all'estero.



